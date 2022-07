Incidente stradale con un morto sulla Palermo-Sciacca, all’altezza di Poggioreale. Per cause in via di accertamento si sono scontrate tre auto. A perdere la vita un bagherese di 55 anni, Giuseppe Natoli di Bagheria, mentre gli altri due conducenti sono rimasti feriti in maniera non grave. Su posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118.

