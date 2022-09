Fabrizio e Meluccio, quel giro in moto e poi la tragedia avvolta nel mistero

Due motociclisti, Fabrizio Storniolo, di 29 anni, e Carmelo Meluccio Rapicavoli, di 20, sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Librino quartiere popolare di Catania.

Pubblicità

Secondo una prima ricostruzione i due erano su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in viale Nitta.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica, né se nell’incidente siano coinvolte altre persone. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia municipale. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, ha disposto i primi accertamenti medico legali e sta valutando se disporre l’autopsia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA