Perde il controllo della moto lungo la A20: muore un 58enne

Un motociclista, Letterio Mortelliti, di 58 anni, è morto ieri in un incidente autonomo all’interno della galleria Cipolla, a pochi chilometri dallo svincolo di Brolo (Me). L’uomo era originario di Villafranca Tirrena e lavorava del settore edilizio. Viaggiava sull'autostrada A 20 in direzione Messina a bordo della propria moto, una Bmw di grossa cilindrata, quando ha perso il controllo del mezzo, morendo sul colpo. Il centauro ha perso il controllo della sua moto all’interno della galleria Cipolla. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per i soccorsi e la Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata di Militello, per i rilievi.

