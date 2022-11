Un cinquantenne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) ha perso la vita stamane in un incidente stradale autonomo sulla A20 Messina-Palermo in direzione della città dello Stretto, nei pressi dello svincolo di Milazzo. L’uomo, alla guida di una Lancia Ypsilon, è stata sbalzato fuori dal mezzo. E’ intervenuta la Polizia stradale di Messina. Per il momento gli automobilisti sono costretti a uscire a Milazzo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA