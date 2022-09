Incidente nella notte a Librino: in due perdono la vita in sella ad una moto

Due vittime in un incidente la scorsa notte lungo le strade del quartiere catanese di Librino. In viale Nitta, in prossimità di una rotonda, chi era alla guida di una moto enduro ha perso probabilmente il controllo del mezzo ed è finito sul selciato insieme al passeggero che era in sua compagnia. Si tratta di due uomini di 29 e 39 anni. L'incidente, che si è verificato poco dopo le 2, non ha ancora una ricostruzione esatta della dinamica, anche se pare escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto i vigili urbani del Comando di Catania per i rilievi. Le salme delle due vittime sono state poste sotto sequestro a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

