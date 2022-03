Incidente stradale nel Trapanese, morta 17enne che era rimasta ferita

È deceduta al Trauma center di Villa Sofia di Palermo M.B., 17 anni, la ragazza di Mazara del Vallo che venerdì sera era rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 115 tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Le condizioni della giovane erano apparse subito gravi e, dopo un primo intervento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, la ragazza era stata trasferita in elisoccorso a Palermo.

Lo scontro frontale è avvenuto tra un’auto condotta da un medico che procedeva in direzione di Mazara del Vallo e il ciclomotore che stava percorrendo la statale in direzione Campobello. Insieme a M.B. in sella al mezzo a due ruote c'era A.B., 17 anni, che ha riportato ferite lievi.



