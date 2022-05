Incidente sull'A18: traffico paralizzato in autostrada, chilometri di coda in direzione Catania

Non proprio una giornata fortunata sul fronte viabilità quella di oggi per Catania che già aveva messo in preventito dei disagi per la tappa dl Giro d'Italia in partenza dal centro della città. Per questo oggi il Comune aveva deciso di chiudere le scuole. Alle strade off limits per la manifestazione ciclistica, si è aggiunto un incidente stradale che ha completamente paralizzato l'autostrada A18 in direzione Catania.

L'incidente - che secondo le prime informazioni sarebbe avvenuto poco prima del casello di San Gregorio - non avrebbe avuto importanti conseguenze per le persone coinvolte (si tratterebbe di un tamponamento senza feriti) ma ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione. Lunghe code si sono formate in direzione Catania già a partire da pochi chilometri dopo il casello di Giarre. Si procede a passo d'uomo.

