Incidente sulla A 18 tra Giarre e Fiumefreddo: due tir coinvolti e un ferito grave

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 12 sull'autostrada A18 nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo. In collisione due Tir, uno dei quali ha perso sulla carreggiata il proprio carico. In larga parte si tratta di cassette di frutta. Ci sarebbe almeno un ferito grave che sta per essere trasferito al Cannizzaro in elisoccorso. Sul posto sta operando la Polstrada. Attualmente le due careggiate, direzione Messina e Catania, a pochi metri dallo svicolo di Fiumefreddo, sono bloccate e si sono formate lunghe file. L'elisoccorso è atterrato su una delle careggiate.

IN AGGIORNAMENTO

