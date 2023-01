Il cancello aperto, lei per strada e l'auto che l'ha travolta: così è morta la piccola Patrizia

Una bambina di 4 anni, Patrizia Rio, è morta investita da un’auto a Termini Imerese nel Palermitano, in contrada Chiarera. E’ stata travolta mentre usciva da un cancello lungo la via Alessandro Manzo. I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso. Indagano i carabinieri.

A travolgere con l’auto e uccidere Patrizia è stata una donna di 51 anni alla guida di una Fiat 600 che percorreva via Alessandro Manzo. La donna che è ora sotto choc si è trovata davanti la bambina, appena uscita da un cancello. Le responsabilità saranno accertate dagli agenti della polizia municipale. La piccola è stata soccorsa dai parenti e portata in ospedale al Cimino. Il 118 non è intervenuto. Per tutto il pomeriggio nel pronto soccorso ci sono stati momenti di tensione. Parenti e amici si sono riversati nell’area di emergenza dell’ospedale. Impegnati carabinieri e polizia per cercare di gestire la tensione. Al pronto soccorso sono stati momenti di tensione. I parenti della bimba di 4 anni si sono riversati nell’ospedale.

«La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati - dice il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova - Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino».

«Dopo la terribile notizia della morte della piccola di quattro anni, la Pro Loco di Termini Imerese, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha comunicato che saranno sospese le attività musicali nell’ambito del primo «Place Food Fest», in corso nella piazza Duomo. L'iniziativa, che prevedeva oltre lo street food anche spettacoli musicali fino alle 24, si concluderà in anticipo, intorno alle 21. La Pro Loco manifesta totale vicinanza alla famiglia colpita dal tragico evento e si stringe al dolore dei genitori».

