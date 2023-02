Interporto, D'Asero e Sangiorgi lasciano i domiciliari per decisione del Riesame

Nino D’Asero, ex deputato regionale e coinvolto nell’inchiesta sull’interporto, lascia gli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame, a seguito del ricordo dei difensori Tommaso Tamburino e Isabella Giuffrida, ha sostituito la misura cautelare disposta dal gip con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Pubblicità

Annullati gli arresti domiciliari anche per Cristina Sangiorgi, difesa dall’avvocato Francesco Giammona. I giudici della Libertà hanno applicato un provvedimento interdettivo: sospensione dell’esercizio del pubblico servizio svolto all’interno della Sis per 6 mesi. Ricordiamo che D’Asero è accusato di avere fatto pressioni (anche politiche, tanto che sono indagati anche l’assessore regionale Marco Falcone e l'ex presidente della Regione Gaetano Armao) sull’ex amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani Rosario Torrisi Rigano per reintegrare Cristina Sangiorgi. I due - legati da un relazione sentimentale - avevano già durante gli interrogatori di garanzia risposto alle domande del gip chiarendo i vari aspetti anche di alcune intercettazioni, precisando che si era trattato soprattutto della difesa a una dipendente che era vittima di mobbing da parte dei colleghi.

Le indagini hanno portato anche a contestare il reato di corruzione a Torrisi Rigano e all'imprenditore Luigi Cozza, che avrebbe ricevuto dei vantaggi economici prima della "concessione" formale dell'interporto alla società Lct. A seguito di questi favori l'ex vertice di Sis avrebbe chiesto e ottenuto da Cozza l'assunzione della nuora. L'imprenditore, difeso dall'avvocato Carmelo Peluso, rimane ai domiciliari. Il legale dopo aver letto le motivazioni del Riesame valuterà il ricorso per Cassazione.

Si terrà invece il 7 febbraio l'udienza davanti al Tribunale del Riesame per l'ex amministratore della Sis Torrisi Rigano, assistito dall'avvocato Dario Pastore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA