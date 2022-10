Intimidazione, svuotati i silos di due cantine nell'Agrigentino

Intimidazione ai danni di una cantina di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Malviventi, la notte scorsa, sono penetrati all’interno del piazzale della struttura in contrada Albanasi e hanno aperto le valvole di scarico di due grandi silos. Nessuno si è accorto dell’intervento vandalico fino al mattino, quando tutta l’area era stata trasformata in un lago di vino bianco. I danni per la società agricola ammontano a quasi 400 mila euro. Sull'accaduto indaga la Polizia del Commissariato di Palma di Montechiaro

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA