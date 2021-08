Vandalizzata l'auto di Cleo Li Calzi, è la responsabile Pnrr del Pd siciliano

Atto intimidatorio, la notte scorsa a Palermo, nei confronti della responsabile del dipartimento Pnrr-Recovery Fund del Partito democratico in Sicilia, Cleo Li Calzi. Ignoti le hanno danneggiato l’auto, colpendola con delle martellate e tagliato le ruote, e lasciato dei biglietti di minacce. Sull'episodio, denunciato alla polizia, indagata la Digos della Questura.

Pubblicità

«E' senza dubbio di un atto dai risvolti inquietanti indirizzato ad una delle nostre dirigenti più brillanti - ha affermato il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo - a Cleo Li Calzi l'invito a non retrocedere di un solo millimetro, Il Pd Siciliano la sostiene e resta al suo fianco. Il fatto è stato prontamente denunciato alle forze dell’ordine - aggiunge Barbagallo - in cui riponiamo la massima fiducia e confidiamo che si possa far luce prima possibile. Di certo è una situazione poco gradevole e dai contorni spiacevoli e per questo ribadisco ancora una volta stima e vicinanza a Cleo Li Calzi».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA