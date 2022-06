Intimidazioni al cronista ennese Josè Trovato

Il giornalista ennese Josè Trovato ha sporto una formale denuncia al commissariato di Polizia di Leonforte, dopo che sui profili Facebook riconducibili a familiari di un mafioso della provincia di Enna, che sta scontando l’ergastolo, sono state pubblicate minacce (per la terza volta) nei confronti del cronista.

«In questi anni - dice Trovato - mi sono abituato a tollerare, provenienti dalle famiglie dei boss, espressioni fuori dagli schemi, messaggi sibillini, frasi a metà tra il detto e il non detto, persino attacchi di gente che vuol fare passare il messaggio che chi parla di mafia danneggia questa terra. Oggi però ho deciso di dire basta. La misura è colma».



A commento di un post in cui Trovato annunciava la prossima presentazione a Leonforte del suo libro «Mafia 2.0-21», dopo essere stato apostrofato come «giornalista da strapazzo» e "ridicolo», il responsabile del profilo in questione, con tono apparentemente amichevole, lo ha invitato a non scrivere mai più di suo padre.



Solidarietà a Trovato è stata espressa dall’Assostampa Sicilia (guidata dal segretario Roberto Ginex), dal direttivo del Gruppo cronisti siciliani e dalla sezione di Enna dell’Assostampa, dal deputato nazionale Andrea Giarrizzo.



