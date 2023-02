L'A18 liberata dai cantieri, torna tutto percorribile il tratto Giarre-San Gregorio in direzione Catania

Il tratto della A18 che collega Giarre alla barriera di Catania-San Gregorio è stato liberato dai cantieri che da giorni erano stati creati per rinnovare le barriere longitudinali che delimitano le carreggiate per garantire maggiore sicurezza rispetto ai catarifrangenti che erano stati collocati in precedenza, anni fa. Anche ieri tutto il percorso era privo di intoppi.

In redazione sono arrivate continuamente richieste di informazioni per evitare file estenuanti da parte chi al mattino si reca al lavoro, i centri del circondario etneo o deve raggiungere l'aeroporto. Dovrebbe, dunque, essere un lunedì meno stressante per chi è abituato a percorrere l'A18 e raggiungere il capoluogo etneo.

