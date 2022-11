L'ikea si è servita indirettamente di carcerati in Bielorussia

Ikea «ha usufruito perlomeno indirettamente del lavoro dei carcerati attraverso i suoi fornitori in Bielorussia", denuncia un' inchiesta del team francese Disclose, secondo il quale i legami tra il gigante svedese e il padre padrone di Minsk Alexander Lukashenko sono iniziati «nel 1999».

Da allora, scrive Disclose, la Bielorussia, dove lo Stato è proprietario di tutte le foreste, è divenuta la seconda fornitrice mondiale di legno di Ikea.

L’indotto ha impiegato fino a 10mila lavoratori, tra loro «molti forzati provenienti da cinque tra prigioni e colonie penali» note per essere «brutali, in cui non mancano denunce di torture».



Ikea, che ha interrotto i contratti in Bielorussia all’indomani del conflitto ucraino, si difende sottolineando che l'azienda «non accetta qualsiasi lavoro forzato, o di carcerati», ma ammette di «non poter garantire che non ci siano casi di cattiva condotta».







