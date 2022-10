L'Ue avvisa l'Italia: «Salvataggi in tempi brevi». E in 800 attendono "porto sicuro"

«I salvataggi in mare avvengano il più rapidamente possibile» da parte dei Paesi impegnati nelle operazioni di soccorso. L’avviso arriva dall’Europa, dopo la direttiva del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che punta a tenere le ong al largo dei porti italiani. Ma Bruxelles parla anche degli Stati di bandiera delle navi presenti nel Mediterraneo, che hanno «la responsabilità primaria di garantire la conformità agli standard internazionali e dell’Ue». Intanto, la Humanity 1 è a poche miglia dalle acque territoriali italiane, davanti alle coste catanesi, con 180 migranti a bordo in attesa di un 'place of safety'.

Mentre la Ocean Viking incrocia più a sud con altre 234 persone recuperate. In zona anche la Geo Barents con 371 salvati. E si muove il premier Giorgia Meloni che oggi ha avuto un primo confronto sul tema con il presidente tedesco Olaf Scholz. Batte bandiera tedesca la Humanity 1 (la Ocean Viking è invece norvegese, così come la Geo Barents) e tedesche sono entrambe le ong che gestiscono le due navi diffidate da Piantedosi.

Una portavoce ha puntualizzato oggi che la «Commissione europea non è coinvolta né responsabile del coordinamento di tali operazioni in mare. Tuttavia, invita gli Stati e tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di ricerca e salvataggio ad agire in modo rapido e coordinato e a rispettare le leggi pertinenti, garantendo che le persone in mare siano portate in salvo il più rapidamente possibile».

Ha quindi ricordato di aver istituito «un Gruppo di contatto per la ricerca e il salvataggio nel 2021, con l’obiettivo di evitare incidenti in mare, mantenere la sicurezza della navigazione e garantire una gestione efficace della migrazione, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell’Ue»,

Attualmente, ha aggiunto, «le navi private sono impegnate in complesse operazioni di salvataggio, che riguardano un gran numero di persone, anche senza un quadro coordinato né a livello nazionale né a livello europeo». La Commissione poi ricordato il sostegno offerto con il meccanismo di solidarietà volontario: «l'Italia, attualmente sottoposta a una forte pressione migratoria - ha sottolineato la portavoce - è stato il primo Paese a veder ripartire le ricollocazioni volontarie. Le prime ricollocazioni hanno avuto luogo dall’Italia, ad agosto e ottobre di quest’anno: 38 candidati si sono recati in Francia e 74 in Germania».

Numeri ancora bassi, secondo Roma, che nel 2022 ha dovuto farsi carico di 82mila arrivi via mare: i 112 finora ricollocati con il meccanismo europeo rappresentano dunque soltanto lo 0,1% di coloro che sono sbarcati. E’ per questo che Piantedosi ha dettato la sua linea: l’ok allo sbarco ci sarà dopo che i Paesi di bandiera delle navi avranno messo sul tavolo la disponibilità a prendersi la propria quota di migranti. Per ora da Germania e Norvegia non c'è stata però risposta alla nota verbale inviata dalla Farnesina alle ambasciate dei due Paesi.

Quanto ai Paesi di origine e transito dei flussi, l’obiettivo e rafforzare i canali d’ingresso legali che tengano conto del loro impegno nel contrasto all’immigrazione illegale. In sostanza, più partenze blocchi, maggiori ingressi legali ti concedo e, viceversa, più persone salgono sui barconi meno quote legali avrai.

Tra le navi umanitarie, la Humanity 1 è la più vicina all’Italia: si trova a poche miglia dai confini delle acque territoriali di fronte alla costa orientale della Sicilia: nella notte un minore che soffriva di forti dolori addominali è stato evacuato dalla Guardia costiera. Cinque richieste di un porto sicuro sono state inviate dal capitano, tutte senza risposta finora. Ma gli arrivi continuano anche senza l’intervento delle ong: in 60 sono sbarcati oggi a Lampedusa, dove nell’hotspot ci sono quasi mille ospiti, mentre in 141 sono arrivati a Roccella Jonica (Rc) dopo un’operazione di soccorso della Guardia costiera.

