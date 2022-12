L'uomo che ha ucciso la moglie a Marinella di Selinunte non risponde alle domande del pm

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ernesto Favara, 63 anni, l’uomo che ieri pomeriggio ha ucciso a coltellate la moglie Maria Amatuzzo, 29 anni, a Marinella di Selinunte (Tp). Durante l’interrogatorio di ieri sera davanti al magistrato Stefania Tredici il pescatore in pensione ha scelto di non rispondere alle domande, non fornendo elementi utili al fine di individuare il movente che secondo alcune indiscrezioni potrebbe nascondersi nel fatto che la donna aveva deciso di lasciare il marito.

Ernesto Favara, quando ieri sono arrivati i carabinieri in via Cassiopea nella casa coniugale, aveva ancora in mano il coltello. L’uomo, al termine dell’interrogatorio, è stato arrestato per omicidio e trasferito presso il carcere di Trapani. La scientifica dei carabinieri ha effettuato i rilievi nella casa dove la donna è stata assassinata.

Ernesto Favara, l’uomo fermato per l'omicidio della moglie Maria Amatuzzo, «è stato uno dei pescatori storici della marineria di Selinunte, ha esercitato l'attività per decenni, ma negli ultimi tempi lo abbiamo visto poche volte, partecipava molto di rado alle nostre attività», ha detto e Giacomo Russo, presidente del Comitato "Sacro Cuore di Maria" che nella borgata vede riuniti i pescatori devoti alla Madonna.

La comunità marinara è rimasta sgomenta per l’omicidio consumato in una casa del villaggio dei pescatori. «Da quando era andato in pensione Ernesto non usciva più in barca - ricorda ancora Giacomo Russo - aveva comprato un tre ruote e vendeva pesce nella borgata, scegliendo punti strategici dove si fermava per i clienti. La moglie collaborava con lui».

Ernesto Favara e la moglie vivevano insieme da una decina d’anni. Avevano tre figli, due gemelli.

