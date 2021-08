L'Etna tuona e fuma dal cratere di Nord-Est: nube di cenere alta 6 mila metri

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle 7,20 di stamane è avvenuto un evento esplosivo al Cratere di Nord-Est, generando una nube di cenere che ha raggiunto l'altezza di circa 6000 m sul livello del mare e che successivamente si è dispersa verso sud-est. A questa esplosione sono seguite ulteriori, deboli emissioni di cenere e vapore; attualmente il fenomeno è in arrivo. Dalle ore 07:19 è stata registrata una sequenza sismica della durata di circa 1 minuto da circa 5 eventi a bassa frequenza di moderata energia, ascrivibili ad attività esplosiva al cratere di Nord Est. Ciò ha determinato un repentino incremento dell'ampiezza del tremore su valori medio-bassi ed un successivo rientro su valori bassi. Per quanto riguarda l'attività infrasonica non si registra variazioni significative, ad esclusione di un segnale infrasonico a bassa energia associato all'attività esplosiva riportata.

Foto da pagina Fb EtNative&Meteo Etna

