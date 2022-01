La Geo Barents aspetta da 9 giorni un porto sicuro: a bordo 439 profughi (e un bimbo di 2 mesi)

Sale la tensione a bordo della Geo Barents, che da nove giorni ormai attende un porto sicuro per i 439 naufraghi soccorsi in sei diverse operazioni nel Mediterraneo centrale tra il 19 e il 21 gennaio. Tra loro tantissimi sono i minori, circa il 25 per cento, e nel 90 per cento dei casi hanno viaggiato da soli. Il naufrago più giovane ha appena due mesi di vita. Tra i sopravvissuti sono sempre più frequenti attacchi di panico e un forte stress psicologico, mentre il team medico sta fornendo le prime cure ai casi clinici a bordo. "La salute psicologica e fisica dei sopravvissuti sta peggiorando mentre l’Europa si gira dall’altra parte", spiega l'equipaggio.

«Siamo stati testimoni di un peggioramento della situazione con il passare dei giorni - dice Hager Saadallah, psicologa a bordo della nave di Msf -. Alcuni di loro si sono persino chiesti se il mondo si sia dimenticato di loro. E tempo che l’Europa faccia il suo dovere e assegni un porto sicuro di sbarco il prima possibile per far sì che queste persone possano ricominciare a vivere e a guarire le loro ferite in un posto in cui si sentano al sicuro».

Pubblicità

E intanto a Lampedusa proseguono gli sbarchi. Dopo i 112 migranti giunti ieri sull'isola con tre differenti approdi, nella notte altri 98 hanno raggiunto la più grande delle Pelagie. Gli uomini della Capitaneria di porto li hanno intercettati a circa 29 miglia su un barcone lasciato alla deriva. Arrivano dal Bangladesh, dall’Egitto e della Somalia. Dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro anche per loro è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA