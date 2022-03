La guerra blocca il flusso dei turisti russi verso la Sicilia: prime disdette

«Siamo molto preoccupati per il turismo in Sicilia». L’allarme viene lanciato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dall’assessore all’economia Gaetano Armao, che hanno messo in relazione le difficoltà di un settore strategico per l'Isola con gli effetti della guerra in Ucraina e non solo. Dopo la pandemia di Covid, quindi, ancora congiunture internazionali che rischiano di

Pubblicità

Per Armao c'è un quadro di «eventi negativi» che riguardano, oltre alla guerra, anche l’aumento dei tassi di interesse e l'incremento dell’inflazione

«La guerra in Ucraina - dice - interromperà il flusso dei turisti russi che era in forte crescita. Ci sono già disdette e prenotazioni annullate. E ci auguriamo che le ripercussioni siano limitate a questa stagione, anche se le ripercussioni economiche si potranno meglio valutare non prima di 60 giorni».

Quello che è certo è che i russi, insieme a quelli americani, sono tra i turisti che spendono di più e che buona parte del turismo internazionale siciliani proviene dalla Russia. C'è quindi forte preoccupazione per le ripercussioni che le tensioni causate dalla guerra alle porte dell’Europa avranno sulla ripresa del nostro sistema economico.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA