La Motta, Melina e Santa: il delitto di Riposto ricostruito minuto per minuto grazie ai video e al gps

Si cominciano a deliberare i contorni della tragedia di Riposto culminato con l'omicidio di due donne, Melina Marino di 48 anni e di Santa Castorina di 50 anni, e il suicidio dell'assassino, l'ergastolano in permesso premio Salvatore Turi La Motta.

L'uomo aveva a quanto pare una relazione con tutte e due le donne e in particolare Melina Marina, anche fino a pochi giorni della morte, aveva postato su Tik Tok dei video pieni di riferimenti che ora, a tragedia compiuta, appaiono chiarissimi. Video di sfida dove non si fa mai il nome di Turi ma citando episodi che appaio del tutto ricollegabili all'uomo. All’esame anche le telefonate intercorse tra Melina Marino e La Motta.



Un delitto ricostruito grazie alla videosorveglianza del rifornimento di benzina dove è avvenuto il primo delitto e grazie al gps installato sula Volkswagen Golf nera di Lucio Valvo, il 55enne finito in carcere per concorso in omicidio nell'ambito di un'altra inchiesta.

LE TAPPE. Dal rapporto del gps si rileva che la Golf, alle 8.30 di sabato scorso, effettua una breve sosta nella via dove risiedeva Santa Castorina e, quattro minuti dopo, fa lo stesso nella strada in cui abitava Carmelina Marino. Alle 8.38 il gps colloca l’auto in via Duca del Mare, luogo dell’omicidio della 48enne, dove la Golf sosta per pochi secondi e poi riprende la marcia. Dopo avere percorso alcune vie di Riposto e Giarre, la Golf si ferma, alle 9.02, nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Valvo, dove viene poi ritrovata dai carabinieri. Emerge poi l’ipotesi secondo cui la seconda vittima, Santa Castorina e l’omicida, siano arrivati in via Roma – provenendo dalla villa Pantano - a bordo della “Panda” della donna e l’omicidio sia stato commesso appena i due sono scesi dalla vettura.

Oggi è in programma il conferimento dell'incarico al medico legale da parte del pm per poi programmare - probabilmente già domani - l'autopsia sui corpi delle due vittime, attualmente nell'obitorio del Policlinico di Catania.

