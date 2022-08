La petizione contro il "docente esperto" lanciata da un prof siciliano fa subito incetta di firme

sBoom di firme nel giro di poche ore per la petizione contro la figura del docente esperto prevista dal Dl Aiuti bis, lanciata da un prof siciliano. «La figura del «docente esperto» rappresenta il punto più basso mai raggiunto nella conduzione di un ministero dell’Istruzione, nel tentativo di elargire somme che spetterebbero a tutti come vero aumento di stipendio e che invece verrebbero concesse solo a un docente su 100 mentre gli altri 99 potranno definirsi inesperti. Tutti i docenti meritano un aumento di 400 euro mensili», si legge tra l'altro nell’appello su change.org in cui si chiede lo stralcio della norma.

La petizione è stata lanciata - come detto - da un docente siciliano, Salvo Amato, che l’ha rivolta direttamente al premier Mario Draghi. La figura del docente esperto è stata anche fortemente criticata dalle maggiori organizzazioni sindacali della scuola.

il «docente esperto» secondo quanto previso dal Dl Aiuti bis guadagnerà 5.650 euro l’anno in più sotto forma «assegno annuale ad personam», ovvero oltre 400 euro in più al mese rispetto agli altri insegnanti. La nuova figura nascerà a partire già dall’anno scolastico 2023/2024, ma gli esiti complessivi della riforma si vedranno non prima di dieci anni. I prof "esperti" - che non potranno essere più di 8mila - saranno infatti selezionati tra i docenti di ruolo che «abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili». Il docente esperto non cambierà mansioni e funzioni ed avrà un solo vincolo: rimanere nella stessa scuola per almeno tre anni.

La novità, però, non piace affatto ai sindacati che chiedono aumenti per tutto il personale, ovvero per il milione di lavoratori della scuola.

