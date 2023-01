La premier Meloni a Palermo per celebrare «la vittoria dello Stato»: ma prima rende omaggio alle vittime di Capaci

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si è precipitata questa mattina a Palermo e si è recata subito negli uffici della procura di Palermo per l'incontro con il procuratore Maurizio De Lucia, che ha coordinato le operazioni di arresto del super latitante Matteo Messina Denaro per congratularsi con chi ha lavorato alla storica cattura.

"Presidente, benvenuta, se vuole salire le faccio conoscere chi ha lavorato sull'arresto di Messina denaro". Con queste parole il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia ha accolto la Premier Giorgia Meloni appena arrivata per congratularsi con gli inquirenti per l’arresto di Messina Denaro. Nella stanza del capo dei pm è in corso una riunione alla quale partecipano anche l'aggiunto Paolo Guido, che ha coordinato le indagini sulla cattura del latitante Messina Denaro, la procuratrice generale Lia Sava e il presidente della corte d’appello Matteo Frasca.

Prima di recarsi in Procura per la presidente del Consiglio ha reso omaggio con il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano alle vittime delle stragi mafiose osservando un minuto di raccoglimento davanti alla stele di Capaci che ricorda le vittime della strage nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani».

