La Sea Watch 4 a Porto Empedocle: "Naufraghi esausti"

«La Sea Watch 4 sta entrando a Porto Empedocle, come indicato finalmente ieri sera dalle autorità. I naufraghi salvati sono esausti ma felici di poter finalmente sbarcare». Lo fa sapere la ong tedesca. A bordo sono presenti 303 persone soccorse in mare nei giorni scorsi.

Ieri era intervenuta anche la Comunità ecclesiale di Licata per chiedere lo sbarco dei migranti a bordo della nave e rimasta al largo in attesa di un porto. «Chiediamo, a chi ne ha la diretta responsabilità che alle persone che sono a bordo della Sea Watch 4, venga celermente garantita la possibilità di essere ascoltate e di essere accolte in condizioni decorose. E' impensabile che ancora oggi si debba assistere, impotenti, al ripetersi di scenari offensivi della dignità della persona umana» aveva sostenuto in una nota la Comunità Ecclesiale di Licata . «Auspichiamo che la nostra voce venga accolta e si giunga a soluzioni sagge e rispettose dell’indiscutibile valore della persona umana»,

