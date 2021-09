La lite in chiesa, le pistolettate, il carabiniere ferito, la fuga e l'arresto: ricostruita la sparatoria di Acireale

E' in stato di fermo al comando compagnia dei carabinieri di Acireale l’uomo che ieri sera nella frazione acese di Santa Maria Ammalati, ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo gravemente un brigadiere dei carabinieri intervenuto per sedare una lite tra due famiglie che ha coinvolto una decina di persone.

Teatro della sparatoria il sagrato della chiesa della borgata. Tutto si è svolto mentre era in corso, in chiesa, la celebrazione della Prima Comunione di un gruppo di giovani. Il militare, 43 anni, che presta servizio al comando Stazione di Aci S.Antonio, libero dal servizio, attorno alle 20 sarebbe intervenuto per separare alcune persone coinvolte in una baruffa, quando uno dei partecipanti avrebbe estratto dalla tasca una pistola esplodendo alcuni colpi che avrebbero gravemente ferito il sottoufficiale.

Ad originare la lite che, come detto, ha coinvolto due famiglie, a quanto pare l’assegnazione dei posti a sedere in chiesa. Ma ciò sarebbe stato solo un banale pretesto per accendere gli animi considerato che tra le due fazioni familiari vi erano vecchie ruggini.

Il brigadiere che si trovava anch’egli in chiesa per la comunione del figlio, non avrebbe forse avuto neppure il tempo di qualificarsi, quando è stato affrontato da uno dei rissanti che ha estratto la pistola e gli ha sparato da distanza ravvicinata.

In chiesa dove sono stati uditi gli spari è scoppiato il finimondo con il comprensibile panico dei partecipanti. Il fuggi fuggi generale e la brusca sospensione della funzione religiosa.

Il carabiniere ferito è stato poi soccorso da una ambulanza del 118 e condotto al Cannizzaro di Catania. l proiettile che lo ha colpito si è infilato tra la spalla e il collo. E' stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico dall’equipe del dottor Salvatore Cicero dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia. Le sue condizioni sono gravi. I medici si sono riservati la prognosi ma dal tipo di ferita si può già dire che il brigadiere rischia la paralisi .

Tornando alla sparatoria, i carabinieri della Compagnia di Acireale, nell’ambito delle indagini immediatamente scattate, hanno fermato una persona, indicata come lo sparatore. L’uomo per tutta la notte è stato interrogato dai carabinieri impegnati ancora a ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, sarà condotto in carcere, così come disposto dal magistrato di turno della Procura di Catania.

