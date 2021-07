La Sicilia accoglie l'Ocean Viking, l'Ue pronta ai ricollocamenti

E’ arrivata stamane al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee con 572 migranti a bordo, fra cui 183 minori salvati al largo della Libia in diverse operazioni. Dopo i controlli del personale dell’Usmaf (sanità marittima) i minori sono stati i primi a scendere per l’identificazione. Come protocollo sono stati eseguiti i tamponi a tutti i migranti che sono stati soccorsi in sei operazioni di salvataggio.

Pubblicità

Intanto da Bruxelles, la Commissione europea si è detta «pronta a coordinare i ricollocamenti volontari» dei migranti a bordo «verso altri

Stati membri, e chiediamo a tutti i Paesi Ue di partecipare allo sforzo, in uno spirito di solidarietà e responsabilità condivisa per gestire la migrazione in Europa». Così un portavoce dell’esecutivo comunitario, ad una domanda. «Non abbiamo ricevuto la richiesta di coordinare i

ricollocamenti per i migranti a bordo di questa nave, ma siamo pronti a dare sostegno non appena sarà richiesto», ha poi chiarito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA