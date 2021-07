La Sicilia brucia nella morsa dei 40 gradi e degli incendi che la stanno devastando

La Sicilia brucia. In tutti i sensi. Se il meteo non promette nulla di buono con temperature previste ancora salita fino alla prossima settimana con punte di caldo che potranno toccare anche i 45 gradi, come preannunciano le previsioni di ilMeteo.it, dall'altro lato l'Isola si infiamma per i tanti incendi che la stanno devastando in molti dei suoi territori, boschivi e urbani. La notte scorsa è stato necessario evacuare alcune abitazioni a Piana degli Albanesi dove le fiamme divampate hanno tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco che stanno continuando ad operare anche stamane con l'ausilio dei canadair. Almeno una decina i fronti su cui sono impegnati uomini e mezzi. Canadair sono in azione anche a San Giuseppe Jato dove ieri il fuoco sarebbe partito da cinque punti diversi. Fiamme anche in Contrada Casalotto a Piana, in Contrada Ferragamo a Petralia, a San Giuseppe Jato e fra Villabate e Palermo. Nella tarda serata di ieri, il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta ha diramato un ordine di evacuazione per tutte le abitazioni che si trovano in prossimità di Monte Pizzuta.

Una situazione analoga l'ha già vissuta Enna dove fino a ieri i roghi hanno interessato anche la zona del Belvedere rendendo necessario, anche in quel caso, l'evacuazione di alcune abitazioni. Nei giorni scorsi proprio per fronteggiare l'emergenza incendi la Regione Siciliana ha stabilito di revocare ferie e corte al personale del Corpo Forestale.

Sulle cause dei roghi aleggia sempre lo spettro dei piromani ma le temperature roventi di questi giorni fanno sicuramente anche la loro parte. Per la giornata di oggi è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta rossa proprio per le ondate di calore e per il rischio incendi in tutte le province ad eccezione di Agrigento e Messina con un livello arancione. Le città sempre oggi maggiormente colpite per il caldo sono Palermo e Catania dove si stanno sfiorando i 40 gradi, un clima, che come detto sopra, si manterrà ancora tale, anzi con temperature ancora più alte, a differenza di quanto accadrà a Nord che dalla prossima settimana dovrebbe invece tornare a respirare per l'allontamento dell'anticiclone africano.

