Lampedusa sotto shock per la “strage degli innocenti”: ancora nessuna traccia della neonata dispersa tra i flutti

Non hanno dato ancora nessun esito le ricerche, condotte dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, della neonata di due settimane finita in mare ieri pomeriggio quando il barchino, sul quale viaggiava con i genitori, si è ribaltato nelle acque antistanti l'isolotto di Lampione. Ad essere tratti in salvo, dai militari delle Fiamme gialle, sono stati 39 uomini, 25 donne e 8 minori originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali.

Pubblicità

La piccina è scomparsa invece fra i flutti, mentre il barchino di 6 metri affondava, e ormai non c'è più nessuna speranza di ritrovarla in vita. Lampedusa - che ha assistito inerme a due tragedie in poco più di 24 ore, il sindaco Filippo Mannino ha parlato di «strage degli innocenti» - è ancora sotto choc. «Siamo disarmarti, delusi, tristi, arrabbiati» - ha detto, ieri sera, don Carmelo Rizzo, parroco dell’isola da un anno e un mese.

«L'attenzione del mondo è, al momento, concentrata sulla situazione politica. Ma come si fa ad assistere inermi alla strage degli innocenti? Una cosa è sentirle in tv o leggerle queste notizie, magari si prova un po' di compassione, di tenerezza, ma poi tutto passa; un’altra cosa è invece viverle queste situazioni - ha aggiunto il sacerdote - . Ieri, quando i militari della Guardia costiera, rodati soccorritori, mi hanno detto dei piccini morti carbonizzati avevano le lacrime agli occhi. Durante la messa ho chiesto ai lampedusani di pregare per i piccoli di 10 mesi e 1 anno e, in tanti, piangevano. Qua non ci si abitua mai, non è possibile farlo, a queste tragedie».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA