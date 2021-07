Lampedusa in tilt: 1300 nell'hot spot che può ospitare 250 persone

Sono 1.306 i migranti nell’hotspot di Lampedusa, che potrebbe ospitare 250 persone e che negli ultimi tre giorni, a causa della raffica di approdi, s'è ritrovata di nuovo in tilt, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento. Ieri, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono stati trasferiti minori; con la nave della Guardia costiera sono stati poi spostati a Pozzallo altri 170 migranti che sono stati poi collocati nel centro d’accoglienza di Caltanissetta e infine, con il traghetto della sera, sono stati trasferiti altri 80 migranti che devono raggiungere Crotone. Per oggi, la Prefettura sta organizzando - è ancora tutto in fase di definizione - lo spostamento, con nave quarantena, di 300 ospiti dell’hotspot a Crotone e l’imbarco di 80 migranti sulla nave quarantena Cossyra.

