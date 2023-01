Lanterne bianche in cielo, Castelvetrano e Campobello in piazza contro la mafia

Due cortei per dire "no" alla mafia, promossi dalle amministrazioni comunali di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Due realtà ad alta densità mafiosa: la prima luogo di nascita dell'ex latitante Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo il 16 gennaio scorso. L'altra dove il boss ha vissuto stabilmente negli ultimi quattro anni.

Pubblicità

Si sono mossi da due punti diversi, con in testa i sindaci dei due comuni, Giuseppe Castiglione e Enzo Alfano. Presenti anche i primi cittadini del comprensorio, tutti con la fascia tricolore, e soprattutto molti studenti che scandiscono slogan contro cosa nostra e espongono striscioni: "Campobello libera", "No alla mafia", "Castelvetrano 16 gennaio la nostra liberazione". I cittadini di Campobello si sono riuniti davanti la chiesa "Madonna di Fatima" ed hanno sfilato in corteo sino a congiungersi con quelli di Castelvetrano, che sono arrivati dalla parte opposta del paese, al confine di Castelvetrano, per gridare tutti insieme un forte "No alla mafia".

Appuntamento finale al vicolo San Vito, dove si trova il primo covo del boss e dove il sindaco di Campobello, ha tenuto un breve discorso. Poi, tutti in coro hanno scandito ripetutamente "la Sicilia è nostra e non di cosa nostra". Presenti alla manifestazione, tra gli altri, il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella e l'emerito monsignor Domenico Mogavero.

Alla fine della manifestazione lanterne bianche sono state fatte volare in cielo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA