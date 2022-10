Lazio: Zingaretti, dimissioni 4/11? Dipende da lavori aula

ROMA, 27 OTT - Mie dimissioni il 4 novembre? "C'è un iter legislativo in aula. Abbiamo un obiettivo" che è quello di approvare il collegato di bilancio il 3 novembre "e lo perseguiamo. Chiaramente dipende dal dibattito consiliare. Noi, come abbiamo detto, stiamo rispettando i patti. C'è un bellissimo collegato che rappresenterà una svolta per la Capitale. Immediatamente dopo firmerò le dimissione e si aprirà il percorso per andare al voto che potrebbe essere nella prima settimana di febbraio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione di un parco fluviale a Roma. Se arrivata la comunicazione formale di incompatibilità dalla Giunta delle elezioni della Camera ? "No… ma il percorso che mi riguarda avrà i suoi tempi con la Camera - ha sottolineato Zingaretti -. Qui parliamo di rispettare un impegno politico preso con la maggioranza e l'opposizione. "Io credo che avendo" preso "l'opzione del parlamentare, sia giusto dare alla Regione un mese prima della scadenza naturale, la possibilità di avviare un percorso democratico che coinvolga le persone. La cosa importante è che questo decennio si chiude con un atto legislativo importantissimo e strategico per la nostra economia", ha concluso.

