Legionella nei campioni d'acqua, chiusa la piscina comunale di Palermo

«Abbiamo ricevuto in queste ore i risultati dei campionamenti effettuati presso la piscina comunale e si è provveduto in autotutela alla chiusura dell’impianto natatorio per la presenza di legionella». Lo rende noto Sabrina Figuccia, assessore allo Sport del Comune di Palermo, sull'intervento adottato questa mattina nella piscina comunale.

Non è la prima volta quest'anno che la piscina comunale viene chiusa per legionella, batterio che è comunque sempre presente mai nei limiti consentiti. Il batterio in questione causa un'infezione polmonare e all'inizio di quest'anno è stato trovato in quantità superiori in un paio di casi, il primo dei quali,a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune.

«Sono state predisposte tutte le misure necessarie e nella giornata di lunedì si provvederà alla sanificazione e al conseguente avvio di tutte le procedure previste. Stiamo intervenendo con assoluta tempestività, malgrado la vetustà degli impianti, avviando anche misure di prevenzione affinché episodi come questo possano essere scongiurati per il futuro», conclude Figuccia.

