Il corpo carbonizzato di una donna dell'apparente eta' di 45 anni e stato rinvenuto in via Seggio a Lentini. Il corpo si trova sotto dei rami secchi a cui qualcuno aveva dato fuoco verso le 17. Non si esclude che la vittima sia stata trasportata in questo luogo dopo avere subito le prime violenze. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia, Vigili del Fuoco ed il personale del 118.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA