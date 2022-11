Liberi tutti sulla Geo Barents: migranti dichiarati psicologicamente fragili

Slogan, applausi e grande feste di gioia. Così gli attivisti presenti accanto al molo 10 del porto di Catania hanno accolto la notizia dello sbarco di tutti i migranti che si trovavano sulla Geo Barents. «Scendono tutti, scendono tutti...» Ha urlato uno di loro, dando il via alla festa. Anche un migrante, appreso dello sbarco imminente, ha urlato «My life is back, my life is back...», esprimendo la sua gioia per essere tornato a vivere.

Lo sbarco, che avverrà da qui a poco, è stato deciso dopo che sulla nave è salita un'equipe di medici dell'Asp di Catania che ha dichiarato, dopo sette ore di visite, tutti i migranti psicologicamente fragili (lo stesso staff si è trasferito sull'Humanity 1 dove ci sono ancora 35 persone).

E’ un grande sollievo soprattutto per "loro noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura. C'è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia», ha detto il capodelegazione di Medici senza frontiere, Juan Matias Gil annunciando l’imminente sbarco di tutti i migranti dalla Geo Barents, poco più di 200 persone.





