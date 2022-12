Licata, tragico Natale in un'azienda: agricoltore muore schiacciato da una balla di fieno di 400 chili

Schiacciato da una balla di fieno di circa 400 chili. E’ morto così Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, di Licata (Agirgento), proprio nel giorno di Natale. L’uomo, dopo l’incidente sul lavoro verificatosi nel fienile dell’azienda agricola intestata alla madre, è arrivato in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Delle indagini si sta occupando la polizia.

