Lite con gli ospiti di una casa vacanze nell'Agrigentino, host finisce in ospedale

E’ finita male l’accoglienza di tre persone nella sua casa vacanze di Aragona. Durante il soggiorno è scoppiata una lite con gli ospiti, tre uomini di Aragona residenti in Belgio e la proprietaria della struttura, una quarantottenne impiegata di Aragona, è rimasta ferita ed è finita al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio" con traumi sparsi in tutto il corpo, giudicati guaribili in un paio di settimane.

Appena dimessa la donna ha formalizzato denuncia alla Stazione dei carabinieri che in breve tempo sono riusciti ad identificare i presunti aggressori. Si tratta di un sessantottenne pensionato e di un quarantaquattrenne operaio, denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, e di un quattordicenne studente, denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. I tre, imparentati fra loro, devono rispondere di lesioni personali e minacce.

