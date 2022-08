Lungo sciame sismico tra Catania ed Enna con scosse di magnitudo 3.5

Un lungo sciame sismico ha interessato tra la scorsa notte e la giornata di oggi il Catanese e l'Ennese e in particolare i territori di Bronte, Maletto, Troina e Regalbuto. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania ha registrato una ventina di eventi sismici il più forte dei quali di magnitudo 3.5 si è verificato alle 21.41 a 8 chilometri a Sud-Ovest di Bronte. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 14 chilometri. Alle 22,10 è stata registrata poi ancora una scossa a Regalbuto, dove in serata sono stati registrati due eventi di magnitudo 3.2. Non si segnalano al momento danni a persone o a cose anche se alcune delle scosse sono state avvertite dalla popolazione.

