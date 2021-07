Madonna del Carmine, oggi la festa senza processioni

Oggi, anche a Catania viene ricordata la solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, fino alla mezzanotte si può lucrare, una volta sola, l'indulgenza plenaria. . Nella Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine (piazza Carlo Alberto) ; messe alle ore 5,30, 6,30, 7,30, 8,30, 10, 12,30, 17, 18, 19, 20; ore 10 solenne pontificale dell’arcivescovo, mons. Salvatore Gristina, animato dalla corale “S. Agata V. M.”, diretta dal maestro Puccio Sanfilippo. Alle ore 12 Supplica alla Madonna e alle 18 messa presieduta dagli “Amici del Rosario”. Per ogni celebrazione potranno entrare 200 fedeli per volta. Le processioni esterne e interne sono state annullate per motivi di sicurezza sanitaria.

