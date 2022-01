Madre e figlia spacciavano droga nel Siracusano:arrestate

Gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato due donne, madre e figlia rispettivamente di 50 e di 18 anni e denunciato un 23enne per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno scoperto che in un’abitazione al piano terra di via Nino Bixio ad Avola avveniva un’attività di spaccio. Hanno deciso di fare irruzione sorprendendo le due donne che avevano organizzato, su un tavolo della cucina, un bazar della droga, con marijuana, hashish e cocaina che, a richiesta, poteva essere scelta, pesata e, successivamente, confezionata per essere portata via dagli assuntori.

Pubblicità

Sequestrati 160 grammi di hashish, 80 grammi di marijuana, 2,5 grammi di cocaina. L'immobile è in uso al 23enne che, in sua assenza, affidava l'attività di spaccio alle due donne, la fidanzata e la madre di lei, dice la polizia.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA