Mafia, blitz della polizia: nel mirino il clan dei Cursoti Milanesi

Sono passati diversi anni dall'ultima indagine che ha riguardato prettamente i clan dei Cursoti Milanesi di Catania. La polizia, alle prime luci dell'alba, ha eseguito l'operazione Zeus riguardante proprio il clan che negli anni '80 e '90 ha terrorizzato non solo la città siciliana ma anche Milano.

È stato duramente colpito il gruppo mafioso creato da Jimmy Miano (ormai defunto) dopo la scissione con i Cursoti. Gli indagati - 24 quelli raggiunti da una misura cautelare - sono accusati a vario titolo indagati per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), porto e detenzione di armi da fuoco, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento commesso con l’uso di armi da fuoco e ricettazione.

Nella tarda mattinata saranno resi noti i dettagli dell'inchiesta coordinata dalla Dda etnea.

Nell'ultimo periodo i Cursoti Milanesi sono stati decimati (in modo indiretto) da diverse retate: la più recente è quella Centauri collegata alla violenta sparatoria dell'8 agosto 2020 che ha lasciato due morti sull'asfalto. Il gruppo guidato da Carmelo Di Stefano, 'pasta ca sassa' sta affrontando il processo per il duplice omicidio infatti. Nel 2015 il boss - figlio di Gaetano, tra i più fedeli di Miano - è stato arrestato nel blitz della polizia Final Blow. La "reggenza" se l'è divisa sempre con il fratello Francesco, in base ai periodi di carcerazione.

Oggi le manette sono arrivate a Filippo Scaglione, cugino dei due Di Stefano. Due anni fa, a casa dell'indagato in via Adele sono arrivati gli agenti della Narcotici che lo hanno arrestato e sequestrato un chilo di marijuana. All'epoca era ai domiciliari.

Qualche anno fa è morto, per cause naturali, uno dei boss storici di questa cosca: Rosario Pitarà, detto 'u furisteri. Ed è proprio questo gruppo - composto da diversi giovani familiari del defunto- che avrebbe preso sempre più piede. Anche in maniera violenta. Tra i militanti di questa "corrente" mafiosa ci sono stati diversi "cambia-casacca". Alcuni Cursoti Milanesi, infatti, sono transitati tra i Cappello-Bonaccorsi: un particolare della geografia mafiosa che è emerso nell'operazione antidroga Tricolore di alcuni anni fa.

