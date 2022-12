Mafia, definitiva la condanna a 6 anni per l'ex senatore Antonio D'Alì

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e confermato la condanna per concorso esterno all'associazione mafiosa a carico di Antonio D'Ali', ex senatore di FI ed ex sottosegretario all'Interno. Stamane il Pg aveva sollecitato questo verdetto. La condanna dunque diventa definitiva. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e confermato la condanna per concorso esterno all'associazione mafiosa a carico di Antonio D'Ali', ex senatore di FI ed ex sottosegretario all'Interno. Stamane il Pg aveva sollecitato questo verdetto. La condanna dunque diventa definitiva.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA