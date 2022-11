Mafia, l'“organigramma” del gruppo di Lineri: il nome dei Rannesi era una “garanzia”

Bastava aspettare due giorni e Gino Rannesi, ritenuto a capo della squadra di Lineri del clan Santapaola, avrebbe celebrato i 30 anni dalla storica cattura con Santo Mazzei, sulle curve dell’Etna, con un altro arresto. Ritorna dietro le sbarre l’uomo d’onore che assieme ai fratelli Salvatore, Giuseppe e Carmelo ha scelto - quando il clan del Malpassotu si è sciolto a seguito della collaborazione di Giuseppe Pulvirenti (deceduto) - di formare una squadra nella frazione misterbianchese all’interno della famiglia di Cosa nostra catanese. Del suo ruolo di vertice ne parlano diversi pentiti, dall’ex capo Giuseppe Scollo («ho cominciato a far parte del gruppo nel 1991 che faceva capo a Girolamo Rannesi all’interno del clan del Malpassotu») all’ex reggente del gruppo dei Nizza Silvio Corra («non conosco personalmente i Rannesi ma so che sono affiliati e fanno parte del gruppo di Lineri»).

Pubblicità

I fratelli, dunque, avrebbero creato nella frazione a cavallo tra Misterbianco e Catania il loro fortino criminale con la «sottoposizione a tappeto - scrive la gip - degli imprenditori» che operano nei comuni orbitanti la zona: Misterbianco, Belpasso e Nicolosi. Anche se leggendo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ci sono anche negozianti e commercianti di Catania che hanno «pagato» ai Rannesi.

A Lineri, quindi, il capo indiscusso rimane Gino, uomo d’onore con un passato in carcere per mafia e omicidi. Una volta tornato a bazzicare in via Lenin però avrebbe ripreso le redini della “squadra”. Al fianco del reggente, oltre ai fratelli, la gip inserisce anche la figura di Alfio Currao, ritenuto tra i fidati della cerchia di Gino Rannesi. Nell’organigramma, ricostruito dagli inquirenti, c’è finito anche il nipote Alfio, figlio del fratello Salvatore. È il padre stesso a volerlo coinvolgere negli affari di famiglia. Il boss intercettato - riferendosi proprio al figlio - afferma: «Gli faccio mettere mano in tutte cose». Il rampollo è filmato più volte nell’officina di Natale Donato, uomo fidato del leader di Lineri, ritenuta un po’ la base logistica della cellula criminale. Qui avvengono le riunione tra i vertici e la squadra di esattori.

Le estorsioni sarebbero stati la linfa vitale del gruppo mafioso. Non a caso, quando Salvatore Rannesi e Alfio Currao sono arrestati il capo (Girolamo) convoca tutti nell’officina per poter aumentare gli introiti: «Qua ora ci sono problemi... ci dobbiamo muovere».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA