Mafia, sequestrata società alla famiglia Inzerillo

Sequestrata la società «Karton plastic» di via Castellana a Palermo. Il provvedimento è stato emesso della sezione misure di prevenzione del tribunale del capoluogo.

La società è intestata ad Olimpia Caruso, la moglie di Francesco Inzerillo, appartenente alla famiglia mafiosa degli Inzerillo, che perse la guerra contro i corleonesi di Totò Riina e fu costretta a scappare negli Usa per fuggire alla vendetta del padrino. Sotto sequestro sono finiti anche alcuni mezzi dell’impresa e due conti correnti.

La società si trova nel quartiere Passo di Rigano. Qui si sarebbero incontrati più volte Inzerillo e il boss Settimo Mineo, l’anziano capomafia di Pagliarelli che ha presieduto l'ultima cupola di Cosa Nostra nel 2018 e poi è stato arrestato. Questa mattina i poliziotti della squadra mobile sono stati impegnati per la notifica del provvedimento di sequestro. Davanti all’immobile c'erano diverse volanti.

