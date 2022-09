Maltempo a Palermo, alberi caduti sui binari del tram

Il vento e la pioggia della scorsa notte a Palermo e provincia hanno provocato danni nella zona tra Brancaccio a Bagheria. Lungo la rete del tram a Palermo si è verificata la caduta di alcuni alberi che sono finiti sui binari, come in via don Pino Puglisi. Sono intervenuti i pompieri che hanno rimosso gli arbusti permettendo il ripristino della viabilità. Il vento ha anche abbattuto alberi lungo alcune strade del quartiere Brancaccio e nella vicina cittadina di Bagheria. Anche qui pompieri in azione e nessuna conseguenza sul traffico, pedoni o automobilisti.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA