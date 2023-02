Maltempo, a Ragusa e Siracusa le auto "guadano" i fiumi d'acqua in strada

Pioggia incessante per l'allerta rossa in vigore nella Sicilia orientale e nel Ragusano e nel Siracusano, così come anche in altre parti dell'isola, le auto si sono ritrovate quasi immerse in veri e propri fiumi d'acqua.

La perturbazione in atto ha scaricato punte di oltre 200 mm di acqua sugli Iblei e Siracusano, informa il Dipartimento regionale della Protezione civile. I corsi d’acqua della parte bassa della Provincia di Siracusa sono quasi colmi e l’ulteriore pioggia in corso produrrà straripamenti e allagamenti.

In provincia di Ragusa i disagi maggiori si sono verificati lungo la Strada Provinciale n° 7 Comiso-Chiaramonte.Gulfi.

