Maltempo, ancora allagamenti a Trapani e Marsala: piogge verso la Sicilia Orientale

Dopo aver colpito nella notte la Sicilia Occidentale, le piogge arrivate sull'Isola con una perturbazione proveniente dal Mar Mediterraneo si stanno spostando sulla centro e sulla zona orientale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità.

Già stanotte hanno avuto un assaggio di queste criticità le città sulla costa di ponente, soprattutto Trapani e Marsala, già colpite durante dal maltempo poco giorni addietro. A Marsala le precipitazioni hanno messo in difficoltà la viabilità in molte arterie principali della città. Sono state registrate continue interruzioni di energia elettrica, sia nell’illuminazione pubblica che in quella privata. Alcune strade si sono completamente riempite d’acqua, diventando letteralmente impraticabili, come Via Vecchia Mazara. In Via Roma, pieno centro storico, il livello dell’acqua ha superato il marciapiede, raggiungendo l’ingresso di alcune attività commerciali e abitazioni.

Scuole chiuse a Trapani per il maltempo. Lo ha deciso il sindaco Giacomo Tranchida. Piove da ieri e alcune zone della città sono allagate. Molti gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari delle associazioni di Protezione civile. Disagi e strade come fiume anche a Erice, dove le scuole però rimangono aperte.

