Maltempo, costa tirrenica del Messinese in ginocchio: allagamenti, strade interrotte e un ponte crollato

Un violento temporale si è abbattuto in tutta la zona tirrenica del Messinese in particolare a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Terme Vigliatore causando l'inondazione delle strade, piccoli smottamenti, e lo straripamento dei torrenti. A Milazzo il sindaco ha diramato un avviso consigliando ai cittadini di non uscire di casa. A causa del maltempo è stata chiusa l’autostrada con uscita obbligatoria a Barcellona, transito dalla statale e rientro a Falcone e viceversa.

Pubblicità

Una voragine si è inoltre aperta sul ponte della strada che dal lungomare di Marchesana conduce in zona Acquitta, tra contrada Cannotta a Terme Vigliatore, Gran parte del manto stradale del ponte ha ceduto e Il ponte è stato chiuso al transito veicolare.

Comune di Spadafora: attivato il Gruppo di Volontariato. Allagati due scantinati e molti tombini saltati frane e smottamenti diffusi su strade secondarie, tratti di torrenti ingrossati in ambito urbano (ma in atto sotto controllo).

La Protezione civile regionale ha segnalato decine di automobilisti soccorsi dai mezzi del volontariato lungo la strada per Milazzo, tra cui una ambulanza in missione per soccorrere infartuato rimasta bloccata nell’asse viario a causa dell’acqua alta. I sanitari sono stati presi a bordo da volontari con un fuoristrada e condotti dalla persona in pericolo di vita. A Novara di Sicilia sono caduti 220 mm di pioggia in 3 ore, a Barcellona pozzo di Gotto (150 mm). Due strade provinciali, zona Tripi Fondachelli Fantina e Novara di Sicilia sono interdette al traffico per piccoli smottamenti. Situazione più critica Terme Vigliatore, Milazzo e Barcellona per allagamenti case e autovetture bloccate. L’autostrada A20 è stata interrotta tra gli svincoli di Falcone e Barcellona.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA