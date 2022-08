Maltempo d'agosto in Sicilia: fino a quando tuoni, fulmini e pioggia

Tuoni, fulmini, saette e pioggia. Il clima "impazzisce" all'improvviso in Sicilia e non attende la fine d'agosto per invertire la sua marcia. Oggi in molte parti dell'Isola giornata di maltempo con ombrelli aperti al posto degli ombrelloni.

Pubblicità

Così come spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, la posizione decentrata verso Ovest dell’anticiclone sta favorendo la discesa di correnti settentrionali su tutte le regioni. Il vento, principalmente di Maestrale, oltre a riportare un clima più accettabile su tutte le regioni, sta agevolando la formazione di un vortice che dai Balcani sta puntato le regioni meridionali.

A Milo, ai piedi dell'Etna, è stato deciso di rinviare a domenica 28 agosto, proprio per le avverse condizioni meteo, il concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla in programma questa sera nel teatro "Lucio Dalla". La Pro Loco di Milo, in concertazione con la produzione degli artisti, comunica che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi vorrà chiedere il rimborso, invece, potrà farlo entro e non oltre il 25 agosto attraverso i sistemi di vendita utilizzati.

Colpiti dal maltempo, che ha bruscamente abbassato di alcuni gradi la colonnina di mercurio, anche Catania e in particolare l'Acese investito da un vero e proprio nubifragio.

Sempre secondo le previsioni de ilMeteo.it il clima in Sicilia resterà incerto, con nubi e temporali, per quasi tutta la settimana. Il sole dovrebbe tornare a tutto tondo domenica 28 agosto e per i previsori è ancora troppo presto per dire se l'anticiclone africano potrebbe tornare per un'ultima "fiammata" di fine estate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA