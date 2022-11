Maltempo da allerta arancione in Sicilia: nubifragi e avvisi di attenzione

Il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla Sicilia era già stato previsto, tanto da far diramare al Dipartimento della Protezione civile regionale, un'allerta arancione. Le piogge abbondanti stanno già allagando strade e creando disagi alla viabilità anche se alcune amministrazioni comunali come quelle di Catania e Canicattì già ieri avevano, con relativi comunicati, avvisato la cittadinanza: "Prudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto, evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.rudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto, di evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi".

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, è andato anche oltre, nel servizio di prevenzione, e ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Interdetti per l'intera giornata anche ville e giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all'aperto e il cimitero e l'uso di tutti i locali interrati e seminterrati. Disposto anche lo stop a tutte le manifestazioni pubbliche e private e le attività commerciali all'aperto.

La Sicilia, come altre regioni soprattutto del Sud, è colpita in pieno dal vortice ciclonico che ha avuto il suo "epicentro" nel mar Tirreno per poi spostarsi al Sud. Nell'Isola il maltempo, con una sosta nella giornata di lunedì, secondo le previsioni de ilMeteo.it, dovrebbe perdurare fino a mercoledì prossimo compreso.

