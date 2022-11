Maltempo: domenica da allerta arancione in Sicilia orientale, l'Isola spazzata da un ciclone

Stiamo vivendo un periodo di forte maltempo in Sicilia, con la Sicilia che girò ieri è stata spazzata da venti forti e piogge causate da un vertice ciclonico che si sta spostando verso ma che anche oggi provocherà disagi soprattutto in Sicilia Orientale. E infatti sul versante est dell'Isola oggi è una domenica da allerta meteo arancione. Ieri la Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di ieri fino alle 24 di oggi, domenica 27 novembre. «Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale - si legge nell’avviso - I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forte a burrasca a prevalente componente settentrionale o orientale. Mareggiate lungo le coste esposte».

Oggi quindi è prevista una domenica con estesa copertura nuvolosa e con piogge diffuse, localmente anche intense sulle aree ioniche, in parziale attenuazione dalla sera. Venti forti dai quadranti meridionali sulle regioni ioniche.

Già ieri sono stati diversi gli vertenti dei vigili del fuoco per situazione di pericolo legate al maltempo, soprattutto crolli di cornicioni. Ma non sono stati segnalati danni a persone.

L'Isola si trova al centro del primo di una serie i cicloni che stanno per investire l'Italia. Il primo dei cicloni annunciati, spiega il meteorologo Mattia Gussoni del sito www.iLMeteo.it, è già giunto sul Basso Tirreno con piogge intense e venti di burrasca: per 24-36 ore sarà molto intenso su tutto il Sud (Sicilia compresa) e parte del Centro con la previsione di nubifragi. Un secondo ciclone arriverà martedì e sarà anche più profondo, e un terzo ciclone arriverà probabilmente alla fine della prossima settimana e porterà anche neve in pianura. L'esperto avvisa dunque di prestare la massima attenzione ad una fase perturbata piuttosto lunga. Ma come spesso accade non pioverà su tutta l’Italia contemporaneamente e avremo momenti bagnati alternati a schiarite e tempo più tranquillo.

